Wanda Nara, il duro attacco di Maxi Lopez: “E’ una mamma incosciente”

Wanda Nara pesantemente accusata dall’ex marito Maxi Lopez sul suo ruolo di mamma che non si prenderebbe cura dei suoi figli

Lady Icardi al centro delle polemiche con dure accuse che non arrivano solo dal web! A scagliarsi contro l’ex moglie adesso è Maxi Lopez che durante il programma “Los Angeles de la Mañana” ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo contro l’argentina. Con lei il calciatore ha due figli, che però vivono con l’ex moglie e Mauro Icardi. Al centro delle polemiche la positività proprio dell’attaccante del Psg. L’argentina da Instagram aveva provato a tranquillizzare tutti. Affermando che Icardi è positivo ma che sta bene. Con una foto di tutta la famiglia insieme che ha fatto andare su tutte le furie Maxi Lopez. Che non crede alle dichiarazioni dell’ex moglie. Per lui infatti, proprio come dimostra la foto, è impossibile che i figli non siano positivi. Perché il contatto con Icardi avrebbe potuto contagiare anche loro. Ma non è solo questo. Maxi Loperz mette sotto accusa anche le vacanze che la famiglia intera ha trascorso ad Ibiza. Dichiarando che è stata una follia andare a trascorrerle in quel posto. Visto che tutti quelli che ci vanno poi si contagiano. Per Maxi Lopez l’ex moglie sarebbe un irresponsabile, una mamma non capace di proteggere i suoi figli. Lopez dice anche di aver avvertito l’ex moglie di non andare in vacanza ad Ibiza, e di non essere stato ascoltato. “Se non lo capisce lei chi dovrebbe farlo visto che è la mamma” ha dichiarato

Intanto l’argentina continua a postare delle sue foto bollenti su Instagram

Wanda Nara e Maxi Lopez non si sono lasciati molto bene. Dal momento della loro separazione tante sono state le frecciatine che si sono lanciate. Con le accuse dell’ex marito soprattutto sulla gestione dei figli. Querelle che andrà avanti, anche se l’argentina come sempre preferisce non rispondere pubblicamente a Maxi Lopez. Mostrando anche un certo disinteresse per le sue parole. Intanto continua a pubblicare post bollenti su Instagram che mettono in mostra il suo fisico. Post che sono stati molto apprezzati dai fan. Ma che hanno trovato anche delle critiche perché ritenute inappropriate rispetto al momento che sta vivendo la famiglia Icardi a seguito delle positività al coronavirus. Nell’ultimo post pubblicato l’argentina si è mostrata in bikini, con in evidenza il suo lato b che ha scatenato i suoi ammiratori. Dal momento della pubblicazione tanti i messaggi ed i like al post. Che in poche ore ha raggiunto numeri record. Oltre trecentomila i like, ma anche tanti complimenti per lei che sono arrivati da tutto il mondo. Ennesimo successo per lei che va al di la delle critiche che le arrivano per qualche foto ritenuta eccessiva da alcuni follower critici con lei.