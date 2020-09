Wanda Nara ha scritto un messaggio su Instagram per aggiornare i suoi follower dopo la notizia della positività del marito Icardi

La notizia è apparsa qualche ora fa. E dopo poco ha fatto il giro del web. In Francia purtroppo i casi di positività al coronavirus aumentano senza sosta. Se in Italia la situazione è abbastanza preoccupante, lo stesso si può dire per i nostri cugini d’oltralpe. Covid-19 che ha colpito anche la famiglia Icardi, dunque. A finire sotto accusa la vacanza ad Ibiza. Con il calciatore e la sua famiglia che hanno trascorso qualche giorno di relax dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League del Psg contro il Bayern Monaco. Tanti i post pubblicati da Icardi e dalla moglie Wanda. Con tante escursioni in barca che hanno trovato l’attenzione dei follower. La notizia della positività del calciatore argentino ha gettato nel panico i fan di tutta la famiglia.

L’argentina ha voluto rassicurare tutti i fan sullo stato di salute del marito

Wanda Nara ha scritto un messaggio rassicurante su Instagram per dare notizie sullo stato di salute del marito. Ma anche dei cinque figli che viaggiano sempre insieme a loro. “Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo, come quello dei bambini. Il nostro è stato buono. Grazie per tutto l’amore e le preoccupazioni mostrate nei nostri confronti”. Insieme al messaggio la moglie di Icardi ha postato una foto di tutta la famiglia di ritorno a Parigi da Ibiza. Quindi ad essere positivo, tra l’altro in modo asintomatco, è solo Mauro Icardi. Che ovviamente dovrà adesso rispettare la quarantena insieme ai suoi compagni che come lui hanno contratto il virus. Solo quando arriverà la negatività poi potrà aggregarsi con i compagni in squadra per cominciare la nuova stagione calcistica. Che per il Psg comincerà in ritardo rispetto alle altre squadre.