Flavio Briatore ha condiviso un messaggio su IG rivolto ai follower preoccupati della sua assenza a seguito della positività al coronavirus

L’imprenditore piemontese e proprietario del Billionaire ha voluto tranquillizzare i suoi follower di Instagram. E lo ha fatto con un video messaggio condiviso sulla sua pagina ufficiale. L?ex imprenditore della Formula 1 si è mostrato al pubblico che aveva chiesto di lui a seguito della sua positività al coronavirus. Il proprietario del Billionaire ha voluto ringraziare innanzitutto tutti i i follower che hanno mostrato interesse per il suo stato di salute. Rispondendo di non essere sparito. E di stare bene, ma attendendo di poter terminare la sua quarantena. Nel video appare abbastanza provato, ma comunque in buone condizioni. Poi rivolgendosi ancora ai follower dice di sentirsi tranquillo e nelle mani dei professor Zangrillo. Il saluto è a tutti quelli che lo aspettano anche dopo aver superato l’ennesima prova difficile della sua vita.

La promessa ai follower: “Non ci fermeremo mai”

Flavio Briatore nel messaggio ai follower ha ribadito la voglia di tornare al più presto alla sua vita. E di voler superare anche questa disavventura dopo averne superate tante altre nella sua vita. Il saluto finale è “Non ci fermeremo mai”. Nei giorni scorsi tante erano state le polemiche che avevano colpito l’imprenditore. Accusato di non aver rispettato al meglio le regole di sicurezza anche nel suo locale. Che si è trasformato in un focolaio del contagio con tantissimi clienti positivi dopo alcune serate di agosto. Ma per lui anche l’accusa di aver contagiato l’ex premier Silvio Berlusconi, risultato positivo al tampone dopo alcuni giorni che i due avevano postato un video insieme. Accuse che l’imprenditore ha sempre respinto. Adesso non può far altro che aspettare che la sua quarantena possa finire. Con le due negatività al tampone che certificheranno la sua guarigione.