Elettra Lamborghini, quella foto con gli assorbenti per sfatare i tabù

Elettra Lamborghini ha documentato sui social la sua lotta contro i fastidi dovuti al ciclo mestruale, distruggendo i tabù sull’argomento.

La sua voce si sente in radio da mesi, da quando “La Isla”, il pezzo con Giusy Ferreri, è diventato una hit estiva. Lei è l’ereditiera Elettra Lamborghini, non certo sconosciuta alle cronache. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo “Pem Pem”, divenuto una vera e propria hit mondiale, ed è proseguito con i programmi televisivi girati negli altri paesi. In Italia, di recente, la Lamborghini ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, passando tra l’altro per il Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, uno dei più ascoltati sulle piattaforme di streaming. A breve, Elettra convolerà a nozze con Afrojack e alcuni dettagli sono stati già rivelati al settimanale “Chi”. Sembra che la cerimonia si svolgerà il 26 settembre e sarà a cura del wedding planner Enzo Miccio.

L’abito da sposa, invece, è stato scelto in un atelier storico di Napoli, ed è con tulle, gonna e molto romantico. Nulla di più, invece, si sa sulla location, per cui inizialmente si era parlato di una villa sul lago di Como. Tuttavia, causa Coronavirus, Elettra avrebbe spostato il luogo del ricevimento più vicino casa. Comunque, per evitare rischi, l’ereditiera ha già annunciato che chiederà tamponi e test a tutti gli invitati. Le fedi, invece, sono state acquistate in una nota gioielleria in via Montenapoleone a Milano. Le testimoni di nozze dell’ereditiera saranno Lucrezia e Flaminia, le sorelle gemelle legatissime alla Lamborghini, e la sua migliore amica, Simona.

La rampolla della ricca famiglia italiana è anche molto seguita sui social e su Instagram la cantante conta oltre cinque milioni di seguaci. Merito, soprattutto, della sua semplicità e del suo essere senza filtri. Qualche giorno fa, ad esempio, ha pubblicato uno scatto tra le stories con il quale ha sfatato il tabù del ciclo mestruale. La cantante si è mostrata in uno scatto in cui era stesa sul divano con gli assorbenti accanto. Oggi, del resto, il ciclo mestruale è ancora un tabù per molte donne, nonostante le tantissime campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Piuttosto che usare ridicoli soprannomi per farci riferimento o addirittura nasconderlo, Elettra ha deciso di parlarne liberamente con i fan, mostrando le confezioni di assorbenti interni, prodotto essenziale per una donna costretta a passare intere giornate fuori casa quando ha il ciclo.