Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la super amata Mara Venier, che ha lasciato tutti stupiti, perchè nessuno pensava fosse possibile.

La super seguita ed apprezzata Mara Venier, ha rilasciato una dichiarazione sul programma che tra poco la vedrà nuovamente alla conduzione.

Ma qualcosa nell’ultima edizione non è andato come doveva.

Mara Venier confessa : “Mi sono sentita umiliata a Domenica In”

Come tutti sappiamo, a breve inizierà la nuova stagione del programma che vede come protagonista, la super amata Mara Venier, ovvero Domenica In.

Il programma domenicale inizierà per la precisione il 13 di settembre, con sempre tantissimi ospiti e sicuramente momenti divertenti e di intrattenimento.

Mara Venier, però ha rilasciato una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato di cosa è successo, in un particolare periodo.

La Zia Mara, ha dichiarato che con il programma ha un fortissimo legame, ma che non può scordare cosa è successo in passato, quando per lei sembrava non ci fosse un posto che poteva fare al suo caso, dichiarando:

“La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentita umiliata”

Mara Venier, poi, durante la bella intervista ha parlato anche del rapporto che ha con la collega Maria De Filippi, che abbiamo visto in coppia recentemente con il programma Tu si que vales.

E durante questo periodo, perché il programma p andato in onda per 3 stagioni, Mara ha dovuto tener conto anche del periodo, dove la mamma stava male, ed ha continuato dicendo, nei confronti della De Filippi:

“Mi ha teso una mano in un momento terribile, non lo dimenticherò mai.Non ci sentiamo tantissimo ma le voglio davvero bene.”

Mara Venier ha poi parlato di come sarà la prossima edizione del programma, ed ha dichiarato che inizialmente aveva pensato di cambiare la formula, ma poi una volta visto l’enorme successo di pubblico, ha capito che non doveva fare molto.

Come nella precedente edizione, il programma non potrà avere pubblico in studio, ma per quest’anno ci dovrebbe essere più attualità rispetto alla precedente edizione.

E voi cosa ne pensate del programma condotto dalla bravissima Mara Venier? Vi piace e la seguite sempre oppure no?