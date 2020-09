Benedetta Parodi ha scritto una dedica speciale su Instagram. Un augurio per una persona importante della sua vita e della sua famiglia

La conduttrice e moglie di Fabio Caressa ha scritto un messaggio su Instagram per il compleanno della figlia Matide. Oggi per la coppia infatti è un giorno speciale, perché Matilde compie un compleanno importante. Diventa maggiorenne lei che è la prima dei tre figli in famiglia. Dopo di lei ci sono Eleonora che ha 13 anni e poi Diego che ne ha 7. Un traguardo importante per la primogenita che ha ricevuto gli auguri speciali da parte della mamma. Che a differenza del padre è molto più ‘social’. Anche per la figura professionale che ricopre (ricordiamo che Fabio Caressa è un giornalista di Sky). preferisce non essere molto presente sui network di comunicazione. Preferendo nei momenti di relax e svago darsi da fare in cucina e dare una mano alla moglie.

Tanti i messaggi di auguri a Matilde Caressa al post della conduttrice

Benedetta Parodi è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo. Nel suo programma di ricette Senti chi mangia su La 7 riesce a catturare l’attenzione di tantissimi telespettatori che la seguono con passione. Anche sui social è molto seguita, con la sua popolarità che ha raggiunto livelli molto alti proprio nel settore della cucina e delle ricette. Passione che ha portato avanti anche nel periodo del lockdown. Con la collaborazione speciale anche del marito Fabio che è comparso in qualche diretta online. Per la coppia si tratta di una ricorrenza importante quella di oggi. Con il diciottesimo compleanno della prima figlia che è stato ricordato su Instagram dalla mamma. Che come detto è molto attiva sui social. Il messaggio è stato commentato dai follower che hanno colto l’occasione per fare gli auguri a Matilde

“Buon compleanno amore mio.. sembra ieri e invece sono passati 18 anni ♥️ @maticaressa”