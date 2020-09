Elisabetta Canalis: il selfie allo specchio evidenzia il suo fisico perfetto

Elisabetta Canalis fa impazzire i suoi follower con un selfie allo specchio che mette in evidenza il suo fisico scultoreo e le curve bollenti

La showgirl in questi giorni è molto attiva sui social. Con tanti post pubblicati che mettono in risalto tutte le sue doti fisiche che fanno impazzire i suoi ammiratori. Qualche ora fa un suo video ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Con lo stretching acrobatico su due auto, di cui una in movimento, che ha lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori. Il duro allenamento della showgirl ed attrice vedono i risultati quando pubblica le foto ed i video che mostrano le sue qualità fisiche. Che sono elevate. Dai tempi delle sue prime apparizioni in televisione l’amore dei follower nei suoi confronti non è mai calato. Affetto che ancora oggi riceve su Instagram, anche se ormai da qualche anno vive negli Usa.

I post allo specchio ha ricevuto un successo clamoroso di like e commenti

Elisabetta Canalis protagonista del web a suon di post che risaltano la sua perfezione fisica. Ma anche curve bollenti che fanno sognare i suoi ammiratori. Che a distanza di anni rimangono a bocca aperta davanti alla sua bellezza ed al suo fascino. Per lei il tempo sembra essersi fermato alle apparizioni televisive di qualche anno fa. Quando muoveva i primi passi nei programmi di intrattenimento ed in quelli sportivi. Una grande soddisfazione per lei che è rimasta nei cuori dei follower e degli italiani. Le sue vacanze trascorse in Sardegna, una terra che ama, hanno mostrato una Elisabetta incantata dalle bellezze di una delle regioni più belle d’Italia. Tanti i post pubblicati anche nell’occasione delle vacanze. Con l’affetto dei fan che si è riversato sulle foto ed i video che di volta in volta ha postato. Cosa che è accaduta anche in occasione della sua ultima pubblicazione davanti allo specchio.