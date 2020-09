Elisabetta Gregoraci infiamma il web con un post che la mostra in vasca da bagno, con i follower che le fanno una richiesta ben precisa!

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con un post che ha evidenziato tutta la sua sensualità. Personaggio dello spettacolo molto amato, ha vissuto dei giorni particolari. La vicenda che ha colpito il suo ex marito Flavio Briatore con la positività al coronavirus prima. Poi le confessioni sui tradimenti che hanno sconvolto i fan. Presente e passato della sua vita sentimentale che l’hanno catapultata al centro dell’attenzione, anche del gossip. La partecipazione al Grande Fratello Vip le permetterà di avere una nuova esperienza. Che di sicuro le farà aumentare la popolarità. Ma anche la consapevolezza dei propri mezzi. Bella e preparata, si giocherà le sue carte anche nel reality di Alfonso Signorini. Programma che si preannuncia scoppiettante per una serie di motivi. E che vedrà la showgirl tra le protagoniste assolute.

Il post del bagno in vasca ottiene un gran successo di like e commenti

Elisabetta Gregoraci ha fatto stropicciare gli occhi ai follower con il post in vasca da bagno. Completamente nuda, si è coperta con la schiuma innescando il gioco del vedo non vedo che ha colpito i fan. In pochi minuti dalla pubblicazione del post infatti si è scatenata una pioggia di like e commenti positivi per lei. Che rappresenta nell’immaginario collettivo il prototipo di donna ideale per tantissimi uomini. Bella ed intelligente, ma soprattutto con un fisico che fa sognare tutti i follower. E non solo il popolo del web stravede per lei. Anche il pubblico televisivo apprezza le sue doti ad ogni apparizione pubblica. Numeri che potrà riproporre con la partecipazione al GF Vip. In una recente intervista la showgirl ha dichiarato di non vedere l’ora di iniziare questa nuova esperienza. “Togli la schiuma” le ha chiesto in modo ironico qualche follower sotto il post!