Sabrina Salerno è stata una delle protagoniste assolute di quest’estate 2020. Con scatti bollenti che hanno fatto il giro del web!

Sabrina Salerno ha salutato l’estate. La stagione che l’ha consacrata come la vera regina del bikini. Una bella stagione che ha aspettato da tempo, dai tempi del lockdown. quando non si sapeva ancora quale sarebbe stato il destino degli italiani. La sua voglia di mare e sole ha preso il sopravvento su tutto. Ed ha portato anche fortuna considerando che nonostante i contagi in aumento la situazione nel nostro paese è buona rispetto al resto del mondo. In questi mesi abbiamo potuto apprezzare l’artista ligure in tutte le salse. In bikini in spiaggia o in piscina. In barca al sole e anche in palestra per dare uno stacco alle giornate di sole e mare. E c’è da dire che io mesi che ha trascorso tra sudore ed esercizi con il suo personal trainer hanno avuto i risultati da lei attesi. Con un fisico perfetto e curve da capogiro che hanno fatto impazzire i follower di Instagram. Che hanno accompagnato sempre con una pioggia di like e commenti i post dell’icona sexy degli anni 90′. La cantante di Boys e di Siamo donne è tornata in gran spolvero in questi mesi. Con la passione per Instagram che l’ha fatta scoprire anche alle giovani generazioni che adesso stravedono per lei. Una gran bella soddisfazione per lei che a 52 anni è una donna che fa perdere la testa a migliaia di follower!

I suoi follower: “Favolosa e fantastica come sempre. Sei uno spettacolo”

L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stato un saluto all’estate che si sta concludendo. E che l’ha vista protagonista assoluta. Anche con la celebre maglietta bagnata ha fatto sognare migliaia di follower che si sono detti pazzi di lei. Anche i numeri su Instagram hanno certificato la crescita negli ultimi mesi della star ligure. Che è sempre più apprezzata. La sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus nella conduzione è stata importante. Perché da un lato le ha permesso di calcare ancora una volta il palcoscenico dell’Ariston. E dall’altro le ha permesso di ricevere nuova popolarità, come detto anche con il consenso delle nuove generazioni che l’hanno apprezzata tanto. Non si contano i post che in queste settimane hanno reso incandescente l’atmosfera per i follower. Che puntualmente non hanno resistito alla tentazione di commentare e di riempire di like gli scatti ed i video della cantante. Come si evince dalle foto, le curve mozzafiato che mostra la fanno apparire come una donna sensuale ed estremamente affascinante. Una bellezza italiana che ha riportato indietro nel tempo tantissimi italiani che avevano perso per qualche anno le sue tracce. E che adesso l’hanno ritrovata con estremo piacere grazie ad Instagram.