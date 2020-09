Romina Power: “Casimiro, conoscerlo ed amarlo è un tutt’uno!”

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato la super amata Romina Power, ed a chi ha dedicato queste dolci parole.

Romina Power, come tutti sappiamo è una donna molto apprezzata e seguita, e non si è mai tirata indietro, dicendo sempre la sua.

Vediamo insieme per chi ha speso queste bellissime parole.

Romina Power: “Conoscerlo ed amarlo è un tutt’uno!”

La super conosciuta cantante ed attrice americana, Romina Power, è stata in questi ultimi mesi al centro dell’attenzione mediatica per via della perdita prematura della sorella Taryn prima, e poi per la relazione finita ormai da tempo con Al Bano.

LEGGI ANCHE —-> MARA VENIER CONFESSA: “MI SONO SENTITA UMILIATA A DOMENICA IN”

Romina, ha passato tutto il periodo del lockdown a Cellino San Marco, dove erano anche, in un’altra parte della tenuta, anche Al Bano con la compagna Loredana Lecciso ed i loro figli.

Si vocifera, che quando ha saputo del loro presunto matrimonio, sia andata dalla figlia in Croazia, ovviamente una volta finito il periodo di blocco totale a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Il profilo social di Romina è sempre molto attivo e lei pubblica, ultimamente, ricordi della sorella Taryn, che ha perso la sua battaglia contro una malattia, molti dei quali sono inediti.

LEGGI ANCHE —–> BENEDETTA PARODI: “BUON COMPLEANNO AMORE, SEMBRA IERI, INVECE SON PASSATI ANNI”

Oppure pubblica, quello che le succede nella vita di tutti i giorni, ma nelle ultime ore, è successo qualcosa di particolare.

Romina, ha pubblicato una fotografia, dove si mostra sorridente e felice con la seguente didascalia:

“……❤️ Conoscerlo ed amarlo e’ tutt’uno ❣️”

Vediamo insieme, però a chi erano riferite queste parole, ovvero al toro Casimiro, che lei ha salvato dal macello.

Qualche giorno addietro, Casimiro cercava ancora casa, perché dove è stato fino ad oggi, non può più stare, e Romina si è offerta di pagare le spese del viaggio e di accertarsi, lei stessa che stia bene.

Quindi per il momento ancora non ha una casa, ma sicuramente l’appello lanciato da Romina Power, non resterà inascoltato.