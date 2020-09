Diletta Leotta ha ricevuto una proposta di matrimonio che l’ha spiazzata. E che non si sarebbe mai sognata di poter ricevere adesso

Una proposta di matrimonio shock per la giornalista. Che proprio oggi ha ripreso il suo lavoro a Radio 105 insieme al collega Daniele Battaglia. Una coppia che si è ritrovata dopo le vacanze estive. Che hanno mostrato ai follower la bellezza siciliana al massimo della forma fisica. C’è da dire però che la sua estate è stata anche abbastanza travagliata. Con le notizie di gossip sul suo conto che si sono rincorse per settimana. Prima, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rottura con il suo ormai ex Daniele Scardina. Il pugile tra l’altro nei giorni scorsi ha scoperto di essere positivo al coronavirus dopo la sua vacanza in Sardegna. In ogni caso tra i due sembra davvero essere finita. anche perché il tanto atteso chiarimento o confronto tra i due non sembra essere mai arrivato. La giornalista si è goduta le vacanze tra la sua Sicilia e la Sardegna. Due isole speciali, che le hanno permesso di ricaricare le pile per tornare al massimo della forma per l’inizio della nuova stagione lavorativa. Che per lei parte con gli impegni alla radio e continua con la ripresa del calcio in programma tra qualche settimana.

La proposta di matrimonio alla giornalista è stata originale e diretta

Diletta Leotta è un personaggio molto amato. Tra quelli che ricevono maggiori attenzioni su Instagram. con i numeri che raccoglie che la proiettano probabilmente in vetta alla classifica dei personaggi pubblici. Tanti i post davvero bollenti dell’estate. Con le sue curve irresistibili che hanno fatto impazzire il web. Adesso che si è tornati alla quotidianità, con la ripresa del lavoro, ha avuto una sorpresa particolare al rientro negli studi di Radio 105. Scherzando su Instagram insieme al suo collega Daniele Battaglia, ha condiviso un post che come sempre ha ottenuto un successo clamoroso. Con la sua maglietta bianca sottile che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei suoi ammiratori. Che hanno commentato con entusiasmo lo scatto. Nella stessa foto Battaglia ha cercato di imitare la Leotta. Con lo scatto che ha ottenuto un successo enorme. Come del resto sempre accade quando si parla della conduttrice e giornalista. Insomma, nulla di nuovo. Se non fosse che tra i commenti che ha ricevuto è arrivato anche quello di un follower pazzo di lei. Che le ha chiesto pubblicamente la mano. “Io ti amo, mi vuoi sposare?” ha scritto. Non sappiamo se è già arrivata in passato qualche proposta di matrimonio alla Leotta. Probabilmente no, ma di sicuro quella di oggi è stata originale e sincera. Da parte di un suo fan che molto probabilmente stravede per lei.