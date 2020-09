Sara Croce ha infiammato i follower di Instagram con una foto insieme alla sorella. Immagini non per deboli di cuore!

La Bonas di Avanti un altro ha dato spettacolo su Instagram con una foto che ha fatto impazzire il pubblico del web. Non è la prima volta che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin scatena i follower. Bella e con un fisico da impazzire, la Venere di Garlasco ha tantissimi ammiratori che stravedono per lei. E che si definiscono pazzi della compagna di Gianmarco Fiory. Il calciatore e la showgirl hanno ufficializzato durante l’estate la loro relazione, con lo stupire dei fan che non si aspettavano una nuova storia d’amore per lei. Che in passato aveva avuto una relazione anche con Andrea Damante, l’ex di di Giulia De Lellis. Lo stupore generale è aumentato anche perché Fiory è un calciatore, categoria che in passato era stata sempre rifiutata dalla giovane Sara. Che in verità aveva avuto anche dei corteggiamenti da illustri personaggi dello sport. Che lei ha respinto affermando che “avere una storia con un calciatore può significare solo sinonimo di tradimento”. Evidentemente ha cambiato opinione su questo argomento. O sarà stato Gianmarco a farle perdere la testa a tal punto di non considerare più la categoria dei calciatori come da evitare. Sta di fatto che i due adesso sembrano essere molto felici, e si vivono la loro storia con grande passione.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha stupito in foto insieme alla sorella

Sara Croce e la sorella sono apparse irresistibili su Instagram. Lo scatto è da perdere il fiato. Con le curve di entrambe in bella vista. Un post che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Con like e commenti che non si sono contati, con i follower scatenati. Costume scuro per le sorelle che hanno fatto impazzire il popolo di Instagram. Un bagno di commenti entusiasti per entrambe, ennesimo risultato straordinario per Sara che sta vivendo un periodo importante della sua carriera. E come detto anche della sua vita sentimentale. Nel periodo estivo infatti tanti gli scatti bollenti che hanno catturato l’attenzione del web. Con la Bonas della trasmissione di Paolo Bonolis che riscuote un grandissimo successo non solo nelle sua apparizioni televisive. Ma anche su Instagram. Dove vede crescere sempre di più la sua popolarità in termini di follower. Obiettivo per lei arrivare quanto prima a quota un milione. Con la crescita veloce delle ultime settimane il traguardo è di sicuro alla sua portata. Arrivata a 750mila seguaci, le basterà continuare ad essere attiva per poter toccare il numero prefissato. Intanto cresce la schiera dei suoi ammiratori che si definiscono pazzi di lei. E che sperano sempre in una sua risposta ai commenti sotto i post che pubblica.