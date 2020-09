Dopo Berlusconi anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele

Il portavoce del Premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano.

“Non c’è il due senza il tre“, recitava un proverbio popolare. Ed è proprio il caso di dirlo anche questa volta. Dopo il manager Flavio Briatore – entrato per una prostatite e poi risultato positivo al Covid -e l’ex Premier Silvio Berlusconi – dapprima positivo al virus ma asintomatico e poi ricoverato d’urgenza a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni – ora il San Raffaele di Milano vede tra i suoi pazienti anche Rocco Casalino, ex concorrente del reality show Grande Fratello e attuale portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Casalino – spiega Il Fatto Quotidiano – è entrato presso il nosocomio milanese nei giorni scorsi per un intervento alla mandibola a causa di una cisti sottomandibolare. L’operazione – già programmata da tempo – è stata eseguita giovedì ed è riuscita perfettamente, senza complicazioni di alcun tipo. I medici del San Raffaele non hanno pertanto ritenuto necessario prolungare la degenza in ospedale del braccio destro del Premier il quale potrà fare rientro a Roma già oggi stesso.

Solo pochi giorni fa – riportava il Corriere della Sera – Casalino era stato paparazzato su una spiaggia del salento insieme a José Carlos Aguila che, stando a quanto dichiarato dal portavoce del Premier, era il suo ex fidanzato. Tuttavia i due sembravano molto intimi il ché ha lasciato intuire un ritorno di fiamma. Aguila, qualche tempo fa, era stato segnalato dall’Antiriciclaggio per alcune operazioni di trading online che avevano destato sospetti sulla provenienza del denaro. Casalino aveva spiegato che l’uomo era affetto da ludopatia e aveva più volte ribadito che la loro relazione era finita e che erano legati solo da affetto e amicizia. Tuttavia le recenti foto che immortalano i due al mare danno adito a sospetti.

Samanta Airoldi

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Corriere della Sera