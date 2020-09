Luana Rainone, dopo oltre un mese ritrovata in un pozzo

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luana Rainone, la ragazza di Sarno scomparsa un mese fa.

Purtroppo, le speranze di ritrovare in vita Luana Rainone, scomparsa un mese fa circa, si sono infrante in queste ore: i Carabinieri della caserma di Nocera Inferiore hanno ritrovato il corpo della donna in un pozzo – riferisce La Repubblica Il cadavere era avvolto in una coperta e con ferite compatibili con quelle di un’arma da taglio, precisamente un coltello. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata uccisa da qualcuno che ha poi nascosto il corpo che è già stato identificato dai medici forensi. Luana Rainone aveva 31 anni ed era originaria di Sarno, la sua scomparsa risale al 23 luglio, giorno in cui la donna è svanita nel nulla senza lasciare tracce dalla sua casa situata a San Valentino Torio – provincia di Salerno – l’ennesima scomparsa di un estate davvero preoccupante sotto questo punto di vista.

Le ricerche di Luana Rainone sono andate avanti senza sosta per un mese e si sono concentrate soprattutto nell’area del salernitano compresa tra San Valentino Torio e Poggiomarino: proprio in quest’ultima località è avvenuto il ritrovamento. Adesso le indagini sono sotto il controllo del PM Viviana Vessa e del procuratore Antonio Centore. Gli investigatori avrebbero già intercettato un sospettato che potrebbe avere a che fare con la scomparsa ed il successivo omicidio – riferisce Il Mattino – un 34enne condotto in caserma con il massimo riserbo proprio in queste ore: “Non intendiamo rilasciare informazioni sul sospetto”, dicono però le forze dell’ordine che temono forse che qualcuno possa inquinare le prove o interferire con le indagini in corso. L’unica indiscrezione che gli inquirenti hanno lasciato filtrare è che alla base del delitto potrebbe esserci un movente di tipo sentimentale. Adesso, spetta proprio ai Carabinieri e ai magistrati ricostruire la dinamica della tragedia e scoprire cosa è davvero successo a Luana al momento della sua sparizione.

Fonte: La Repubblica, Il Mattino

