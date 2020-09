Il leader di Forza Italia è ricoverato nell’istituto milanese per accertamenti dopo la positività al coronavirus.

Silvio Berlusconi è ricoverato per accertamenti all’Ospedale San Raffaele di Milano, in seguito ad un lieve aggravamento delle sue condizioni. Ad affermarlo è Il Corriere della Sera, che ricorda che l’ex Premier era risultato positivo al coronavirus nella giornata di mercoledì 2 settembre. La notizia aveva rapidamente fatto il giro dei principali quotidiani italiani ed internazionali e una conferma era arrivata dall’ufficio stampa dello stesso Berlusconi, che aveva però specificato che il leader di Forza Italia avrebbe continuato a sostenere i candidati del partito. Anche la compagna di Berlusconi, la parlamentare di Forza Italia Marta Fascina, ha contratto il virus, come conferma Il Fatto Quotidiano.

Fonte: Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano