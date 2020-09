Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Secondo Alberto Zangrillo, medico del San Raffaele che ha curato a lungo la salute dell’ex premier, il leader di Forza Italia è asintomatico. Al momento si trova nella sua residenza di Arcore, dove passerà il suo periodo di isolamento. Berlusconi si è sottoposto al tampone dopo un soggiorno in Sardegna.

Dopo i lanci delle agenzie stampa, la notizia è stata confermata anche dall’ufficio stampa dell’ex premier: «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social».

Silvio Berlusconi ha trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa ha incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele per Covid il 25 agosto e ora dimesso. Un video del 12 agosto – divenuto virale sui social – testimonia l’incontro tra i due: «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, lo trovo in forma, bravo Silvio!», sono le parole pronunciate da Briatore in quell’occasione.

Va detto però che Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid, stando almeno a quanto reso noto dal suo ufficio stampa. In quella circostanza il risultato era negativo. Quel giorno è rientrato ad Arcore come da programma per riprendere il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

La notizia della positività al Coronavirus di Silvio Berlusconi è una breaking news in tutto il mondo. Le testate e le tv di tutto il mondo hanno dato la notizia e su molti siti internazionali l’ex premier è in apertura di home page, dal Guardian alla Bbc, da Le Soir a El Pais.