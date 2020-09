Alba Parietti distrutta dal dolore su IG per un grave lutto che l’ha colpita. Una perdita di una persona cara che non riesce ad accettare!

Alba Parietti distrutta su Instagram per la perdita di una persona cara. Un lutto improvviso che non si aspettava. La conduttrice e showgirl ha scritto un lungo post su Instagram in ricordo della persona cara che è venuta a mancare in queste ore. Lacrime e dolore per lei che riesce a trasmettere le sue emozioni anche con un post sui social. Lo fa spesso, non solo nei momenti di dolore. Ma anche per le gioie ed i momenti di felicità. Non solo suoi ma anche dei suoi familiari. Che ama alla follia. Purtroppo è arrivata per lei la notizia dell’amica Susanna. Che è venuta a mancare in queste ore. Un lunghissimo post, straziante per lei. Che ha fatto trasparire ancora una volta la sua estrema sensibilità!

“Cara Susanna, qualche tempo fa ti pensavo. Pensavo agli anni passati insieme. Bellissimi. Tu hai avuto una vita incredibile, piena di successi. Di tragedie che avrebbero ucciso per sempre una persona, ma sei stata sempre capace di rialzarti da tutto”.

La conduttrice: “Oggi purtroppo leggo una notizia che mi ha tolto il fiato”

Tanto il dolore di Alba che ha postato anche una foto dell’amica Susanna. Che ha ricordato con un lungo post su Instagram che ha messo il evidenza la grande donna che è stata la sua amica. Che ha dovuto combattere tante battaglie nella sua vita. Ma che purtroppo si è dovuta arrendere ad un destino beffardo. Tanti i commenti commossi dei follower che hanno provato a dare forza ad Alba che è apparsa davvero provata ed in preda allo sconforto.

“Non ci posso credere Susanna cara, non posso pensarci. Ti penso e penso ai nostri anni, alle nostre confidenze al tuo sorriso alla tua capacità di vivere e sopravvivere a qualunque costo. Ciao Susanna non ho più avuto il tempo per dirti che negli ultimi anni mi e’ mancato il tuo sorriso tenero e malinconico”.