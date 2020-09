Aurora Ramazzotti l’incidente: mostra sui social i segni della caduta

Vediamo insieme cosa è successo alla bellissima Aurora Ramazzotti che ha avuto un incidente e quali sono le sue attuali condizioni di salute.

Aurora Ramazzotti è una ragazza davvero molto amata per la sua bellezza e simpatia, oltre ad essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Ma vediamo insieme cosa le è successo.

Aurora Ramazzotti ha un incidente: le sue condizioni fisiche

Alcuni giorni addietro, la bellissima Aurora Ramazzotti insieme a mamma Michelle Hunziker sono state al centro dell’attenzione mediatica per via di una disavventura, ovvero sono andate a fare una fotografia sulla Scala Dei Turchi, non sapendo che il luogo non era accessibile, perché pericolante.

Hanno successivamente chiesto scusa, comunicando che non sapevano che fosse vietato, ma in queste ultime ore è successo qualcosa di particolare ad Aurora.

Si è mostrata, infatti, sul suo profilo social di Instagram, mostrando i segni di una caduta, tramite le stories.

Ha dichiarato le seguenti parole:

“Comunque vorrei farvi notare i resti della rubrichetta di sabato, solo per voi”.

Aurora ha dichiarato che questi sono i segni di una recente caduta che ha avuto, ma ovviamente tutto si è risolto nel migliore dei modi.

E’ stata inondata, sicuramente di messaggi d’affetto dai suoi innumerevoli ammiratori, che si sono immediatamente preoccupati per la sua salute.

La bellissima Aurora, ha passato le vacanze prima ad Ibiza con il fidanzato e la sua migliore amica, e successivamente in Italia in compagnia della mamma.

La bellissima Aurora, ha passato le vacanze prima ad Ibiza con il fidanzato e la sua migliore amica, e successivamente in Italia in compagnia della mamma.