Mara Venier ha scritto un messaggio su Instagram ai suoi follower, tranquillizzandoli sul suo stato di salute

La conduttrice di Domenica In ha scritto un messaggio su Instagram dove afferma di essere felice. E che “tutto è andato bene”. Non ha specificato nei dettagli cosa le sia accaduto. Ma di sicuro si tratta di una buona notizia per lei. Che tra l’altro non ha vissuto un 2020 facile. Con tanti infortuni fisici che l’hanno portata ad avere delle difficoltà anche nel lavoro. La conduzione di Domenica In per sua fortuna non ha avuto conseguenze, anzi gli ascolti durante il suo infortunio sono schizzati alle stelle. Confermandosi il primo programma della domenica seguito dagli italiani. Che anche nel periodo del lockdown non hanno smesso di seguire Zia Mara che resta una delle conduttrici più amate dagli italiani. Il periodo della prima fase dell’emergenza coronavirus è stato molto duro per la conduttrice veneziana. Anche per la paura sullo stato di salute del marito Nicola Carraro. Il timore che avesse contratto il virus è stato forte, con il sospiro di sollievo arrivato solo dopo l’esito negativo del tampone. Stress ed ansia per la conduttrice. Che non ha però mai smesso di continuare a lavorare, nonostante le evidenti difficoltà del momento. Superate anche grazie alla passione per la televisione. Ma soprattutto all’affetto del pubblico televisivo. E perché no, anche di quello dei social. Che ha imparato a seguirla su Instagram.

Dai commenti dei fan al post si capisce che si tratta solo di questioni di salute

Mara Venier è apprezzata molto anche sui social. Con Instagram che la vede protagonista grazie alla passione dei suoi fan. Che non smettono praticamente mai di seguirla. E di sostenerla con affetto anche nelle vicende della sua vita privata. Che come detto non sono state particolarmente felici negli ultimi mesi. Con gli acciacchi al ginocchio ed alla gamba che le hanno impedito di camminare per molto tempo. Ma una volta messo alle spalle il periodo negativo, si è goduta l’estate insieme al marito ed alla famiglia. Con degli scatti che hanno messo in evidenza anche la sua ritrovata forma fisica. Nell’ultimo post la conduttrice ha voluto tranquillizzare tutti i suoi follower. Con un messaggio che è stato all’inizio poco chiaro. Ma successivamente nei commenti poi la diretta interessata ha fatto intendere di essere felice per motivi di salute. Che fanno riferimento a lei o al marito. “Semplicemente Mara. Oggi sono felice ,tutto è andato bene”. I follower hanno appreso con piacere la notizia, ed hanno come sempre commentato il post con tanti complimenti per la conduttrice. Che continua a rimanere nei cuori della gente. Anche per il suo carattere spontaneo e genuino. Tanto che la Zia è nei cuori degli italiani da anni.