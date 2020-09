Andrea Delogu malore in diretta: siede a terra e non riesci più a condurre

Andrea Delogu malore in diretta: siede a terra e non riesci più...

Vediamo insieme che cosa è successo alla bravissima Andrea Delogu che si è sentita male durante la diretta del programma.

Andrea Delogu è la bravissima padrona di casa del programma La vita in diretta estate, insieme al collega Marcello Masi.

Ma nell’ultima puntata è successo qualcosa di particolare.

Andrea Delogu si sente male in diretta: il gesto dolcissimo di Marcello Masi

Il programma che ha tenuto compagnia a moltissimi italiani, ovvero La vita in diretta Estate è condotto dalla coppia super affiatata formata da Andrea Delogu e Marcello Masi.

I due hanno dimostrato grandissimo affiatamento in più occasioni durante il programma che va in diretta tutti i giorni.

Ma in una recente punta è successo qualcosa di particolare, che ha commosso in modo particolare il web.

Nella puntata che è andata in onda ieri, sembra che Andrea Delogu non si sentisse molto in forma, e sul finire dei vari collegamenti si è seduta a terra.

E proprio in quel momento, Marcello Masi ha fatto un gesto davvero molto dolce nei confronti della sua bellissima, e bravissima, collega.

Andrea, nella mattinata aveva già scritto su Instagram, che non si sentiva benissimo, e quindi verso la fine del programma si è tolta i tacchi e si è seduta a terra per finire la puntata e mandare in onda gli ultimi servizi.

Il collega, e ormai amico, Marcello Masi, per non far notare troppo il problema della collega, si è seduto anche lui vicino a lei.

Questo dolcissimo gesto ha davvero commosso tutti e Andrea ha deciso di ringraziarlo pubblicando una immagine sul suo profilo social di Instagram, scrivendo:

“Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore”

E voi cosa ne pensate del gesto che ha fatto Marcello Masi nei confronti della bellissima Andrea Delogu?