Michelle Hunziker decide di svuotare casa. Una decisione improvvisa ed importante per la showgirl e conduttrice

La conduttrice al centro delle attenzioni insieme al marito Tommaso Trussardi per un iniziativa benefica. Molto sensibile ed attenta a tematiche sociali, anche stavolta l’ex di Eros Ramazzotti riceve tanti complimenti dal popolo del web. La sua iniziativa è infatti rivolta alle famiglie colpite dall’emergenza coronavirus. Ma anche a sostegno delle associazioni che si battono contro la violenza sulle donne. In pratica ha svuotato la sua casa per organizzare un asta benefica. Il cui ricavato andrà a favore di famiglie in difficoltà ed alle donne vittime di violenza. L’asta particolare si terrà nei giorni di sabato 5 e domenica 6 settembre presso il Teatro Sant’Andrea di Bergamo Alta. E’ stata la stessa conduttrice a dare notizia della sua iniziativa con delle stories su Instagram. Un vero e proprio mercatino dell’usato dalla casa della coppa Hunziker-Trussardi, iniziativa che entrambi hanno voluto fortemente. Tanti gli oggetti che verranno messi a disposizione, ci saranno anche libri e scarpe. Importante l’iniziativa, soprattutto perché si svolge in una delle città più colpite dalla crisi coronavirus. Infatti Bergamo ha pagato forse il prezzo più alto in quanto a contagi e vittime in tutta l’emergenza in Italia. Ci si aspetta un contributo da parte di tutte le persone della Lombardia che vogliono contribuire ad opere di solidarietà.

I proventi della raccolta alla Diocesi Bergamasca e all’associazione Diakonia

Michelle Hunziker ed il marito Tommaso Trussardi hanno voluto dare un segnale importante di solidarietà in un momento difficile per il paese. Che viene da un emergenza difficile da gestire ancora oggi. La coppia, attraverso i canali social, ha voluto rendere pubblica la loro iniziativa. Anche per sensibilizzare le persone ad acquistare i prodotti che metteranno all’asta. Un mercatino della solidarietà lo hanno definito. I cui proventi andranno interamente a Doppia difesa per le vittime di violenza. Ma anche alla Caritas Diocesana Bergamasca ed all’associazione Diakonia Onlus. L’appello della conduttrice è stato fatto direttamente su Instagram. Invitando le persone a fare un giro al mercatino e fare degli affari anche a prezzi molto contenuti. La stessa Hunziker ci ha tenuto a sottolineare il fine benefico dell’iniziativa. Confermando tutti i destinatari della vendita. Il mercatino è stato chiamato dalla coppia “Trussardi e Hunziker Vintage Market”. Un nome originale per spingere le persone a fare delle offerte importanti e contribuire ai progetti delle associazioni chiamate in causa. Tante sono ancora oggi purtroppo le famiglie che non sono riuscite a rialzarsi dopo le difficoltà del lockdown. Con una crisi economica senza precedenti che sta mettendo in ginocchio anche tante attività commerciali. Senza dimenticare che oggi è ancora alto il numero delle donne che subiscono delle violenze. E per questo il lavoro delle associazioni in questo campo è lodevole e da sostenere.