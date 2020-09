Caterina Balivo posta una foto della sua cena su Instagram. Ma i suoi follower le fanno una richiesta ben precisa!

Molto attiva sui social, la conduttrice napoletana è uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo. Per anni al comando della trasmissione ‘Vieni da me’, adesso sembra aver preso una decisione importante. Ma che non viene condivisa dai suoi fan. Sia quelli della televisione, ma anche quelli del web infatti stravedono per lei. Per i suoi modi di condurre, ma anche perché è una donna attraente. E con un fisico invidiabile. Insomma, con lei tutte le caratteristiche di una donna dello spettacolo. Ma a questo punto della sua vita la conduttrice ha voluto fare una scelta che va verso la famiglia. Decisione che non è stata presa benissimo dai follower che si aspettano invece un cambio di idea della diretta interessata. Che però al momento appare irremovibile nella sua decisione.

In tutti i post che pubblica la richiesta dei fan resta sempre la stessa

Caterina Balivo ama condividere i post con il suo pubblico. E non lo fa solo per questioni lavorative, ma anche per quel che riguarda la sua vita privata. Forse anche per questo motivo è molto apprezzata dal suo pubblico. Perché spesso risponde ai commenti in prima persona. Ed ama mantenere un rapporti diretto con tutti. Nelle ultime ore tanti sono stati i post pubblicati. Prima quello che annuncia la decisione del suo ritiro – almeno momentaneo – dalla televisione. Con la scelta di preferire la sua famiglia. Poi un secondo dove posta una cena a base di sushi. Ma anche in questa occasione i follower le hanno chiesto di ripensarci. Di accettare la proposta della Rai e di tornare in televisione. La sua risposta è stata “Perché non vi vado bene sui social?”. Ovviamente la risposta dei fan è stata negativa. O meglio, non si accontentano di vederla solo su Instagram.