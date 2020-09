Barbara D’Urso stupisce i follower di Instagram con uno scatto bollente: la conduttrice si mostra con una camicia trasparente!

La conduttrice riesce sempre ad attrarre l’attenzione su di sé. Anche quando non è in onda con i suoi programmi televisivi sulla Mediaset. Tra pochi giorni la potremo rivedere nelle vesti che più piace agli italiani. Ossia alla conduzione delle sue trasmissioni. Ma in queste settimane di vacanza non sono mancate le immagini, anche bollenti, che l’hanno mostrata in tutta la sua forma. A 63 anni la conduttrice napoletana rimane una donna molto attraente, che riesce a far perdere le testa ai suoi ammiratori. Non solo in televisione ma anche sul web il suo successo è importante. Con numeri da vero personaggio pubblico seguito ed apprezzato. Insomma, quando si parla di lei i numeri sono sempre importanti. Che si tratti di televisione o di web fa davvero poca differenza. Il successo è garantito.

Lo scatto su Instagram raggiunge in pochi minuti un successo clamoroso

Barbara D’Urso nelle scorse ore è finita al centro di una polemica. Per delle immagini in topless che la Rai avrebbe trasmesso durante il programma Techetecheté? che tra l’altro ha avuto un ascolto importante. Polemiche che la conduttrice si è messa alle spalle. Nonostante sia stata infastidita delle immagini che la Rai ha trasmesso. In ogni caso, ci ha pensato la diretta interessata a far scatenare i suoi follower. Con un post pubblicato poco fa che ha fatto il giro del web in pochi minuti. Con una camicetta bianca sottile non ha lasciato davvero spazio all’immaginazione dei fan. Anche perché quello è stato l’unico indumento indossato, con le sole mani a coprire le parti intime. Post che come detto ha raggiunto un numero ragguardevole di like e commenti a pochi minuti dalla sua pubblicazione. L’ennesimo successo per la conduttrice, che rimane tra le più amate.