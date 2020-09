Mara Venier, le novità su Domenica In. Due super ospiti per la...

Mara Venier è carica per il debutto a Domenica In. In un intervista la conduttrice annuncia grandi novità e due super ospiti!

La conduttrice veneziana si prepara alla prossima stagione televisiva. Alla guida dello storico programma della Rai ‘Domenica In’, e riconfermata per il terzo anno consecutivo, appare carica e determinata. In un intervista a Il Corriere della Sera di oggi, Zia Mara ha annunciato le novità che saranno in programma per questa nuova edizione. Ma nel corso dell’intervista non sono mancate le frecciatine a chi in passato l’ha messa in un angolo. Ritenendo che a 60 anni dovesse mettersi da parte e rinunciare al mondo dello spettacolo e della conduzione. La Venier ha anche voluto fare un ringraziamento particolare all’amica e collega Maria De Filippi. Che nel suo momento più difficile della carriera le ha teso una mano dandole la possibilità di tornare a lavorare, anche se non in Rai.

Mara Venier non ha risparmiato nemmeno parole dure nei confronti del direttore della Rai dell’epoca Leone. Che ritenne di non confermarla. Per la conduttrice ci sono le scelte aziendali che vanno rispettate. Ma “ci sono modi e modi per farlo”. Nell’intervista al Corriere della Sera ha anche parlato della difficile situazione dello scorso anno. Con i pianti dietro le quinte per la difficile situazione relativa all’emergenza coronavirus. Ma adesso che le cose stanno migliorando, c’è ottimismo per la prima puntata in programma il prossimo 18 settembre. Le novità non saranno tantissime rispetto al format consolidato degli anni scorsi. Ma nel suo salotto domenicale si alterneranno tanti ospiti. Con la possibilità di approfondire l’argomento principale della settimana. Primi due super ospiti saranno Loretta Goggi e Romina Power! Per la gioia dei telespettatori che non vedono l’ora di poter rivedere Zia Mara alla conduzione del programma più amato della domenica.