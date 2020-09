Elisa Isoardi nelle ultime ore ha fatto molto parlare di sé, con il gossip su di lei che è impazzito, anche dopo il suo ultimo post

La conduttrice ha fatto impazzire i suoi ammiratori con delle foto che l’hanno mostrata in costume scuro e forme bollenti. E’ stato il settimanale Chi a pubblicarle, con evidente apprezzamento dei suoi ammiratori. Qualche ora di relax a Fregene per il volto noto della Rai. L’ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini si è messa alle spalle la relazione fallita. E adesso va avanti alla ricerca di serenità e di successi sul lavoro. Come detto è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Raimondo Todaro, il suo compagno di ballo nel programma Ballando con le stelle. I due sono stati beccati dai paparazzi mentre camminavano per le strade di Roma mano nella mano con la mascherina protettiva al volto. Che ci possa essere una relazione tra i due è prematuro immaginarlo.

I due hanno una complicità forte che fa pensare ad un nuovo amore sbocciato

Sta di fatto che Elisa Isoardi ed il maestro sembrano avere una complicità forte che fa pensare ad un amore che potrebbe essere sbocciato. Sta di fatto che i due hanno smentito tutto. O quantomeno nulla è stato confermato dai diretti interessati. Che si godono questo momento. La conduttrice in ogni caso non perde la sua ironia. Finita al centro del gossip ha voluto forse stemperare le attenzioni che si sono focalizzate nelle ultime ore su di lei con un nuovo post. Tra peluche ed il suo cagnolino si è lasciata andare ad un commento che a qualcuno potrebbe sembrare come una provocazione: “Relax io e lui”. Una foto che ha ottenuto un gran numero di like e di commenti di follower che apprezzano la sua ironia ed il carattere solare.