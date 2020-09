Loredana Lecciso in splendida forma su Instagram: la showgirl in bikini in piscina mostra curve bollenti che fanno impazzire Al Bano!

La compagna di Al Bano è apparsa in splendida forma su Instagram. Nei giorni scorsi è emersa la notizia di un matrimonio con il cantante di Cellino San Marco. Dopo le polemiche con la famiglia del compagno, sembra sia arrivata una schiarita. Era stato il figlio Yari ad opporsi all’ipotesi di matrimonio del padre e della showgirl. Con una violenta lite tra lo stesso Yari e la Lecciso che avrebbe parecchio infastidito l’artista pugliese. Poi qualche giorno fa la riunione in famiglia, alla presenza anche di Romina Power. Che avrebbe addirittura dato il suo assenso alle nozze tra l’ex marito e la showgirl. Un mese di agosto molto caldo, insomma. Che ha riservato tanti colpi di scena. E polemiche senza fine in quella che resta una delle famiglie più amate d’Italia. Con le vicende del gossip che non smettono di fare notizia.

La compagna di Al Bano Carrisi ha mostrato un fisico perfetto su Instagram

Loredana Lecciso è apparsa in grandissima forma su Instagram. Pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 48 anni. Ma per lei davvero il tempo sembra essersi fermato. E lo scatto che la mostra mentre si accinge ad uscire dalla piscina lo ha confermato. Con le curve in evidenza che hanno fatto il giro del web in pochi minuti. E che hanno fatto impazzire i suoi follower. Che non hanno perso tempo nel commentare il post. Con tanti complimenti arrivati per la compagna di Al Bano. In tanti le hanno scritto in modo ironico di aver capito come ha fatto a far perdere la testa al compagno. Con un fisico del genere e delle curve mozzafiato è difficile resistere al suo fascino. Post che ha ottenuto un numero importante di like e commenti. Con lo scatto che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione.