Sara Croce scatena i suoi follower di Instagram con un buongiorno bollente: il costume bianco esalta le sue forme!

Sara Croce irresistibile su Instagram con una foto che mette in risalto ancora una volta la sua estrema bellezza. La Bonas di Avanti un altro ha colpito nel segno con uno scatto bollente in costume. Dallo splendido scenario dell’isola di Capri ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che non hanno resistito al suo fascino e hanno fatto sentire il loro calore scatenando una pioggia di like e commenti sulla sua pagina Instagram. Non è la prima colta che accade. Infatti la Venere di Garlasco è ritenuta una delle bellezza principali nel palcoscenico televisivo. Ma anche di quello dei social. Con il successo per lei che rimane costante nel tempo. E che la fa apparire come un personaggio pubblico molto amato. Adesso che ha trovato anche l’amore sembra riflettere di una luce ancora più splendida. La relazione con Gianmarco Fiory è stata resa pubblica da poche settimane.

Il post in costume bianco ha ottenuto una pioggia di like e commenti!

La foto che la Bonas di Avanti un altro ha pubblicato su Instagram ha ottenuto in pochi minuti dalla pubblicazione un successo clamoroso. E c’è da dire che non si tratta della prima volta che accade. In quanto il successo sul web per lei è una consuetudine. In costume bianco ha fatto perdere la testa ai follower. E lo scatto ha fatto il giro del web, con i commenti entusiasti dei follower che non si sono contati. Curve in primo piano, ha reso rovente l’atmosfera. Alle sue spalle lo splendido scenario dei Faraglioni dell’isola di Capri. Ma tantissimi fan si sono accorti dopo molto tempo del particolare. Che resta irresistibile, ma è stato notato solo in un secondo momento. “Accecati dalla tua bellezza” hanno commentati in tantissimi. Ma si sono letti anche altri commenti del tipo “Sei una bellezza straordinaria”. Insomma, si è confermata tra i primi posti tra i personaggi pubblici più amati anche sul web!