Alessandro Del Piero, come tanti altri imprenditori, ha risentito dell’emergenza coronavirus in una delle sue nuove attività

Alessandro Del Piero vittima della crisi che ha generato l’emergenza coronavirus in Italia. L’ex campione della Juventus e della Nazionale italiana di calcio è rimasto nei cuori degli sportivi. Tanti i suoi successi che non solo i tifosi della Juve ricordano con piacere. Un campione fuori e dentro il rettangolo di gioco, che ancora oggi è molto amato. Per lui non è di sicuro un bel periodo. Come tanti altri imprenditori, anche il campione bianconero sta risentendo della crisi epocale che il nostro paese sta vivendo. Con tante attività che anche dopo la fine del lockdown non sono riaperte. In primo luogo parliamo di attività del commercio e della vendita al dettaglio. Già in difficoltà prima della serrata di marzo. Con la chiusura forzata che ha impedito le riaperture. Tra queste c’è anche quella del campione bianconero. Che come detto è una delle vittime di questa crisi.

Il suo ristorante di Milano “N10” non è stato riaperto dopo il lockdown

Il ristorante di Milano “N10” del campione della Juve e della Nazionale di calcio non è stato riaperto dopo la fine del lockdown. Le difficoltà logistiche e strutturali hanno impedito ad oggi la ripresa delle attività. Con gli annunci dello stesso ex calciatore ad avvisare i clienti. Non si sa quando e se “N10” rialzerà le serrande. E soprattutto se ci sarà una data per la ripresa. Tanta incertezza ad oggi, con le indiscrezioni che pare portino ad una chiusura definitiva dell’attività. Del Piero, opinionista Sky, potrebbe essere l’ennesimo imprenditore vittima del coronavirus a pagare il prezzo di questa crisi epocale che ha investito l’economia del paese. Nei prossimi giorni si saprà di sicuro qualcosa in più su “N10”. Anche se pare che già i fornitori siano stati avvertiti della chiusura definitiva.