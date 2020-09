Briatore positivo al Covid-19: la notizia ha scatenato tante polemiche. Sulla vicenda è intervenuto anche Paolo Bonolis

Le polemiche emerse dopo la positività di Flavio Briatore non si fermano. Nelle ore scorse l’imprenditore proprietario del Billionaire è finito nell’occhio della critica dopo le tante positività delle persone che hanno frequentato il suo locale. O che semplicemente hanno avuto contatti con lui. Non ultimo l’ex premier Silvio Berlusconi che è risultato positivo nei giorni scorsi. E con lui la fidanzata Marta Fascina, oltre ai figli Barbara e Luigi. Polemiche che l’imprenditore piemontese ha rispedito al mittente le accuse. Con le critiche che non hanno minimamente colpito l’ex manager della Formula 1. Nelle scorse ore si è scatenato un forte dibattito che ha coinvolto anche i personaggi dello spettacolo e della televisione. Non ultimo è stato Paolo Bonolis a voler esprimere il suo parere sulla vicenda che sta caratterizzando questo fine agosto ed inizio settembre.

Molto dure le parole del celebre conduttore sulla vicenda

Briatore finito nella critica feroce da alcuni giorni. Ma ci sono anche dei personaggi del mondo della politica dello sport e della televisione che hanno preso le difese dell’imprenditore piemontese. Tra questi c’è Paolo Bonolis, che insieme a suo figlio Davide aveva partecipato ad una partita di calcio in Sardegna. Una foto con Flavio Briatore, ma anche Sinisa Mihajlovic ed altri personaggi dello sport e dello spettacolo hanno immortalato il momento. Con l’imprenditore che ha poi pubblicato lo scatto sul suo profilo Instagram. Fatto il tampone, Bonolis ed il figlio sono risultati negativi. Cosa che purtroppo invece non è accaduta a Mihajlovic che è risultato positivo. In un intervista all’Huffington Post il conduttore ha preso le parti dell’imprenditore. Affermando che è ingiusto accusarlo di ‘untore’. E che in questa fase dell’emergenza si dovrebbero avere dei comportamenti più pacati senza per forza dover additare responsabilità alle persone.