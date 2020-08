Benedetta Rossi confessa: “Oggi dopo tanto tempo ci sono riuscita!”

View this post on Instagram

Ho ritrovato questa vecchia foto e voglio condividerla con voi. Stavo sistemando le ultime cose per fare lo scatto di copertina del mio primo libro e si percepisce chiaramente sul mio viso la tensione di quei giorni. Stavo affrontando un progetto, più grande di me e non sapevo se sarei stata all’altezza. Sono passati 5 anni da quello scatto rubato e sono ormai al quinto libro ed anche se mi sento più sicura di me, i dubbi e le paure sono ancora gli stessi. Avrò fatto bene? Vi piacerà? Lo userete e vi sarà utile? Mille domande frullano nella mia testa… ma di una cosa sono sicura: come per il primo libro e per tutti i successivi ce l’ho messa davvero tutta ❤️😊