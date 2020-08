Mara Venier: il particolare risveglio che non ti immagini-VIDEO

Vediamo insieme che “buongiorno” davvero particolare ha dato Mara Venier a chi la segue sul suo profilo Instagram, che non ti aspetti!

La super amata dal pubblico Mara Venier, ama condividere momenti particolare della sua giornata tramite il suo profilo Instagram.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato recentemente.

La super Zia Mara è nel cuore di moltissimi italiani ed oltre ad essere una donna e mamma, è anche una super nonna innamorata dei suoi nipotini.

Ha terminato da poco le riprese del programma domenicale Domenica In, che ha fatto il pieno di ascolti.

Mara in quel periodo è andata in diretta anche con una gamba fasciata, e con tutte le problematiche dovute all’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

Ma, alcuni giorni fa ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram un video per dare il buongiorno, davvero particolare, e soprattutto con una persona speciale.

Possiamo, infatti, vedere Mara Venier alle prese con il nipotino Claudio, e nel video indossa anche un cappello particolare, ovvero da cowboy!

Il video, ovviamente, nel giro di pochissimo tempo ha fatto il pieno di commenti e segni di apprezzamento per una super nonna che fa di tutto per far divertire il suo nipotino

Anche Mara Venier si diverte molto con lui, come possiamo vedere ed il legame che hanno è davvero speciale, ogni volta che può Mara corre da lui!

E voi come passate il tempo con i vostri figli, o nipoti? Siete come la super amata Mara Venier e cercate sempre il modo per farli stare bene?