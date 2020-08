Vediamo insieme che cosa ha raccontato durante una intervista, la bellissima Romina Power, parlando della sua malattia che ha avuto.

Romina Power è una donna davvero molto amata ed apprezzata da tutti, e soprattutto sulla cresta dell’onda del successo da moltissimo tempo.

Ma vediamo insieme che cosa ha confessato per la prima volta.

Romina Power: parla per la prima volta, a cuore aperto, della sua malattia

Nella bellissima intervista che ha rilasciato Romina Power, al giornale Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato davvero di moltissimi argomenti, alcuni anche segreti.

Ha deciso, infatti, di raccontare qualcosa di molto personale, che è successo alcuni anni fa, e per la precisione nel 1969.

La bellissima Romina, in quell’anno ha fatto un viaggio in Iran, dove poche persone ne erano a conoscenza, ma non andò tutto per il meglio.

Ovviamente, Romina, non ha mai avuto problemi a girare il mondo, anche perché ha iniziato da davvero molto giovane.

Nel periodo in cui fece questo viaggio, in Italia era super apprezzata e cercata, grazie al successo discografico Acqua di mare.

Ma il suo viaggio, come abbiamo anticipato prima, non fu così piacevole e rilassante per via di alcuni problemi di salute.

Romina ha infatti dichiarato, cosa le è successo dopo questo viaggio, e le sue parole sono state le seguenti:

“….Ho passato l’estate del 1969 a letto. Avevo preso l’epatite virale dopo un viaggio in Iran. Mi arrivavano gli echi del successo….scrivevo poesie e componevo canzoni alla chitarra”

Quindi un ritorno in Italia davvero particolare dopo un viaggio, ma è la prima volta che la bellissima Romina Power lo confessa.

A voi è mai capitato di avere qualche problema dopo essere rientrati, magari da un bel viaggio?