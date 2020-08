Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in viaggio di nozze: “matrimonio da favola”

Vediamo insieme le fotografie che sono state pubblicate, dove mostrano Tina e Vincenzo in una sorta di luna di miele.

La coppia formata da Tina Cipollari e da Vincenzo Ferrara sono stati fotografati insieme in una sorta di luna di miele anticipata.

Ma vediamo meglio insieme per quale motivo.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in viaggio di nozze tutte le info sul matrimonio

Fino a pochi giorni addietro, in molti davano per separata la coppia formata da Tina Cipollari ed il suo compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara.

Per un momento sembra anche, che il precedente compagno, ovvero Kikò Nalli, si fosse nuovamente proposta a Tina.

Ma non è assolutamente così, perché in questi giorni, Tina e Vincenzo sono stati fotografati a Porto Ercole, mentre si stanno rilassando.

Durante il periodo di lockdown, la coppia non ha potuto trascorrere il tempo insieme perché lui a Firenze, dove come abbiamo detto è proprietario di un ristorante, e lei a Roma insieme ai suoi 3 figli.

Forse, anche per questo motivo, sono iniziate a circolare voci su una loro possibile crisi, che ha smentito, però anche il collega ed amico di Tina, Gianni Sperti.

Le nozze per la coppia, sono state precedentemente annullate a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavrius, e sempre da alcune voci, si dovrebbe celebrare nei prossimi mesi il matrimonio.

Per quanto riguarda i progetti lavorativi di Tina, a breve dovrebbe riprendere come opinionista del programma Uomini e Donne.

Vincenzo è stato anche fotografato in compagnia dei figli di Tina, con il quale ha un ottimo rapporto.

Nelle fotografie che sono state scattate possiamo vedere la coppia felicemente insieme che si gode il sole e la bella giornata in piscina.