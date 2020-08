Diletta Leotta, scoperti i suoi segreti intimi: “cosa nasconde nell’armadio?”

Vediamo insieme alcuni segreti nascosti nell’armadio della bellissima Diletta Leotta che in pochi conoscevano.

La bellissima Diletta Leotta ha un fascino davvero innato, ma anche lei, come tutti noi ha alcuni segreti nascosti.

Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Diletta Leotta: scoperti i suoi segreti intimi che nasconde nell’armadio

Diletta Leotta, in una recente intervista al giornale Gente, ha dichiarato che avendo delle sorelle maggiori, spesso riceveva i loro vestiti.

LEGGI ANCHE —> VACANZE IN SARDEGNA, FOTO CON TUTTI E APERITIVI: COSì GLI INFLUENCER METTONO A RISCHIO I FAN

Il look che adesso sfoggia la bella Diletta è abbastanza riconoscibile, perché sceglie spesso abiti corti che sottolineano la sua figura, e sono immancabili le scarpe con i tacchi alti.

Diletta le indossa anche quando si collega da bordo campo per i programma calcistici, dove fa da inviata.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE, SVELATA LA DATA DELLA PRIMA REGISTRAZIONE. MA ECCO COSA CAMBIA

La bella siciliana, ha anche indicato nel corso dell’intervista che il suo modello sono la mamma e la nonna, per la loro innata eleganza che le caratterizza.

Ha un colore che le piace particolarmente e che le dona, ovvero il rosa, ma con il tempo sta cercando di sostituirlo con colori pastello.

Diletta ha dichiarato che proprio non riesce a fare a meno, in estate, dei tacchi alti e dei jeans a vita alta, ed i costumi, sia interi che estivi, che possono essere anche parte integrante di un look.

Un ultimo dettaglio, poi, è particolarmente attenta a cosa abbina agli outifit, ovvero i vari accessori, perché possono rendere ancora più bello ed intrigante un look.

Quindi, adesso che conosciamo, alcuni segreti di Diletta Leotta, per quanto riguarda il suo armadio, possiamo prendere spunto ed adattarli al nostro essere che dite?