Elettra Lamborghini: i Vip esclusi dalle nozze, “la Sardegna era da evitare”

La bella cantante, Elettra Lamborghini, è pronta a fare il grande passo con AfroJack. Ma a tutti i suoi invitati chiederà di fare il tampone.

Il giorno tanto atteso sta per arrivare. La bella ereditiera e cantante, Elettra Lamborghini, sposerà il suo amato, il dj AfroJack il prossimo 6 settembre.

Il luogo prescelto per la festa sarà in una villa da sogno sul lago di Como. L’unica preoccupazione per la futura sposa è che tra gli invitati ci possa essere qualcuno che abbia contratto il Coronavirus.

Elettra Lamborghini chiederà ai suoi invitati di fare il tampone per il Coronavirus, tre giorni prima del matrimonio

Per questo motivo, Elettra Lamborghini ha deciso di chiedere a tutti di fare il tampone “Ho la metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna con il Covid e, giustamente, se ne stanno a casa.

Poi ci sono delle persone famose che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus contagiando anche le persone con cui sono state in vacanza. Ma si rifiutano di fare il tampone, non dicono niente e vanno in giro.

Io al mio matrimonio chiederò di fare il tampone a tutti gli invitati, tre giorni prima dell’evento. Di certo non mi fa piacere chiederlo, ma ci sono i miei parenti, mia nonna…non ci voglio neanche pensare”.

A curare ogni dettaglio del matrimonio ci pensa il suo amico, il wedding planner Enzo Miccio.