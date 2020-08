Flavio Briatore: chiude il ristorante a Montecarlo per casi di Coronavirus

Vediamo insieme la notizia che è arrivata nelle ultime ore, dove anche il ristorante di Montecarlo, di Flavio Briatore è stato chiuso.

Il noto imprenditore, sembrerebbe aver contratto il Coronavirus, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali, una cosa è certa, dopo il Billionaire è stato chiuso anche il ristorante a Montecarlo per contagi da Coronavirus.





I casi di Coronavirus sono iniziati al Billionaire in Sardegna di Flavio Briatore, ma, come possiamo apprendere da una comunicazione arrivata nelle scorse ore, anche un suo altro ristorante è stato chiuso.

Stiamo parlando del ristornate Cipriani a Montecarlo, che è di proprietà di Briatore, ed è stato chiuso per un rischio di contagio.

La decisione è arrivata dopo che una persona dello staff interno ed uno di quello esterno, sono risultate positive.

La comunicazione arriva direttamente dalla società che ne cura l’immagine, ed è possibile leggerlo anche sul loro sito.

Questa notizia è arrivata a poche ore di distanza dalla comunicazione che lo stesso Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, e sembra si positivo al Covid, ma ancora non c’è la conferma ufficiale, per il momento si parla di prostatite.

Attendiamo quindi maggiori informazioni in merito allo stato di salute di Flavio Briatore e sullo svilupparsi della situazione in questi suoi due ristoranti in Sardegna ed a Montecarlo.