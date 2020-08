Andrea Delogu il tatuaggio: “Sono costretta a coprirlo prima della diretta”

View this post on Instagram

Ragazzi una volta per tutte: in Rai non mi obbliga nessuno a coprirmi il tatuaggio, avete un’idea strana su quest’azienda. Ma nella vita in generale non mi hanno mai chiesto di farlo. Decido di coprirmelo perché lo sto rimuovendo con il laser (ne ho già parlato in alcuni post precedenti) e quel che rimane son macchie di colori che preferisco non vedere e sopratutto non stanno bene con nessun abito. Nemmeno con un abito a pois colorati, fidessss! Ora non venite a dirmi che anche voi non avete fatto una cazzata così nella vita eh?