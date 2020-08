Elisa Isoardi annuncia: “A breve li conoscerò…” | Una sorpresa per tutti

La bellissima e bravissima Elisa Isoardi ha annunciato sul suo profilo social di Instagram che a breve li conoscerà, ma a chi si riferiva?

Elisa Isoardi è molto amata dal pubblico, che ha imparato a conoscerla giorno dopo giorno, con La prova del cuoco.

Vediamo insieme a chi si riferiva con il suo ultimo commento su Instagram.

Elisa Isoardi annuncia: “A breve li conoscerò…”-Vediamo a chi si riferiva

Come ormai sappiamo il programma che conduceva la super seguita Elisa Isoardi, ovvero La prova del cuoco, è terminato dopo ben 19 anni dalla prima messa in onda, con il dispiacere di moltissime persone.

Ma a breve, potremmo vedere nuovamente sul piccolo schermo Elisa, perché è tra le concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Il programma doveva andare in onda a marzo, ma a causa dell’emergenza in corso per il coronavirus è stato rimandato a settembre.

Elisa, in questo momento non vede l’ora di poter iniziare questa nuova, e particolare, avventura, che la vede nelle vesti di ballerina.

Alcuni giorni va aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una immagine mentre rientrava dalla sua abitazione, o meglio della sua famiglia, a Roma.

Mentre, poche ora fa, ha pubblicato una nuova bellissima immagine dove la possiamo vedere mentre indossa, forse un costume che ne esalta le sue splendide forme, e la didascalia è la seguente:

“Buongiorno ragazzi. Oggi conosco i miei compagni d’avventura a Ballando con le stelle”

La fotografia ha ricevuto moltissimi messaggi di incoraggiamento per questa sua nuova avventura in una vesti particolare, ovvero quella di ballerina e non di presentatrice.

Alla conduzione di un programma, Elisa, dovrebbe tornare il prossimo anno, ma ancora non si hanno maggiori dettagli.

E voi siete curiosi di vedere come se la cava la bravissima Elisa Isoardi sulle piste di Ballando con le stelle?