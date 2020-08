Mara Venier al mare in costume è una nonna da togliere il fiato – FOTO

Mara Venier al mare in costume è una nonna da togliere il...

Vediamo insieme la bellissima e super amata Mara Venier, che si è mostrata in costume ed è davvero da togliere il fiato.

La super seguita dal pubblico, Mara Venier è una donna da togliere il fiato per la sua bellezza e la sua simpatica, ed il pubblico le vuole davvero molto bene.

Vediamo insieme che fotografia ha pubblicato nelle ultime ore.

Mara Venier in costume è una nonna da togliere il fiato

In questo ultimo periodo, dopo aver risolto i suoi problemi con l’infortunio al piede, Mara Venier è riuscita a ritagliarsi qualche ora al mare, in versione nonna.

Una donna sempre molto bella e molto affascinante che con il passare degli anni, migliora sempre di più, come un buon vino!

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, potremmo vedere a breve, nuovamente Mara al timone del programma domenicale, Domenica In, dato il grandissimo consenso di pubblico che ha ricevuto nella scorsa edizione.

In alcune immagini possiamo vedere la bellissima Mara Venier in versione nonna, intenta a far giocare il nipotino, con gli occhi pieni d’amore.

In una fotografia la possiamo ammirare in piscina, dove indossa un costume intero nero che contiene, ed esalta, alla perfezione il suo prosperoso décolleté, col in nipote vicino a lei.

In un’altra immagine, vediamo sempre la bellissima Mara, questa volta al mare, intenta a giocare con la sabbia ed il secchiello, dove indossa un bellissimo copricostume tutto colorato, e brioso, come lei.

Il ruolo di nonna, Mara Venier, ha sempre detto di amarlo molto, e come possiamo vedere è perfettamente a suo agio, anche quando deve raccontare una storia, e perché no inventarla.

E voi cosa ne pensate di Mara Venier che dopo una lunga assenza dalla televisione è riuscita a tornare più forte di prima? Anche voi, se siete nonne, siete così orgogliose dei vostri angioletti?