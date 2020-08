Venier, il marito svela la sua ossessione: “Mi sveglia alle 6 per farlo…”

Solare, bella, intelligente, amatissima. Mara Venier è la vera regina della televisione italiana. Reduce da una stagione di successo record di ascolti a Domenica In, la conduttrice si gode le meritate vacanze insieme a suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro. Ed è stato proprio quest’ultimo a parlare del suo legame con la moglie in una recente intervista.

Mara Venier, le confessioni del marito Nicola Carraro

Nel corso infatti di una chiacchierata a Nuovo, l’editore si è lasciato andare a confidenze inedite sulla sua storia d’amore con Mara Venier, a partire dal loro primo incontro: “Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo. Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati. Per poi aggiungere: “Quando mi racconta delle sue origini, il fatto che non ha potuto “studiare ad Oxford”, la povertà dell’infanzia, mi torna in mente la mia famiglia. Credo che questo sia uno dei principali motivi di affinità. Anche a lei appartengono genialità, talento e intelligenza. Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio”. (Continua dopo la foto)

La strana ossessione della regina di Domenica In

Con ironia, il marito della Venier ha anche parlato di una sua ossessione, che ormai ha imparato a tollerare e gestire: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa, è vero. Alle sei, è già sull’attenti e pronta a pulire. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!”.