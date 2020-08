Vittorio Feltri, conoscete la figlia Laura? Si somigliano moltissimo [FOTO]

Vittorio Feltri siamo abituati a vederlo in veste di giornalista in tv, sempre pronto a sferzare i suoi commenti taglienti e pungenti. Un “personaggio” che divide e che spesso fa discutere. Ma dietro questa sua immagine da duro, si cela un lato intimo che ne restituisce un’immagine delicata: quello di amorevole papà.

Vittorio Feltri, chi è la figlia Laura

Forse non tutti sanno che l’ex Direttore di Libero ha quattro figli, le gemelle Laura Adele e Saba Laura, avute dalla prima moglie, e Mattia e Fiorenza, nate invece dalla relazione con la seconda moglie Enoe.

Recentemente, la primogenita Laura Adele è stata ospite della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, dove si è collegata proprio insieme al suo amatissimo papà. I due pare abbiano un rapporto molto solido e che il giornalista sia nei suoi confronti molto apprensivo, ancora oggi: “Al di là dell’aspetto burbero e rigido, in casa è un genitore accogliente, il classico papà che dice al mondo che i figli gli rompono le scatole, ma che poi ogni sabato chiede: “Stasera ci sono i ragazzi?”. Praticamente l’opposto di come appare. Ha lo stampo dei padri di una volta che brontolano, si lamentano perché i figli si fanno i cavoli loro, poi si mette a giocare a carte, a raccontargli aneddoti e a cantare!”.

Laura Adele è lontana dal mondo dello spettacolo, come riporta infatti il sito “PrimaBergamo”, la donna gestisce una agenzia immobiliare proprio nella città in cui vive. E proprio in un’intervista rilasciata qui, ha parlato del suo legame con suo padre: “Allora come adesso. Io come molte figlie femmine sono innamorata di mio padre, lo considero il mio eroe e gli eroi ti mettono sempre in soggezione. Vorrei essere come lui. Col passare del tempo è diventato molto più comprensivo: “Bene, hai fatto una cazzata, adesso rimedia, parliamone e vediamo di risolvere”. In ogni caso, se hai un problema, lui c’è: ti fa una serie di domande e spezzetta la questione fino a farti intravvedere una via d’uscita”.