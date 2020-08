Maria De Filippi come non l’avete mai vista: mini corpetto e pancia fuori

Maria De Filippi come non l’avete mai vista: mini corpetto e pancia...

Siamo abituati a vederla con uno stile sempre sobrio, mai volgare. A volte sportiva, come nel caso della conduzione del dating show Uomini e Donne, a volte elegante a C’è Posta Per Te, in entrambi i casi, sempre perfetta. Eppure, c’è stato un periodo in cui la regina di Mediaset ha osato.

Maria De Filippi osa con l’abbigliamento

Sul profilo instagram de La Nuvola del Gossip è stata qualche tempo fa postata una foto che raffigura Maria De Filippi con un look decisamente diverso: corpetto rosso e pancia fuori, pantalone attillato. Accanto a lei, un entusiasta Maurizio Costanzo. Un’immagine diversa rispetto a come siamo abituati a vederla ormai quotidianamente. Maria ha sfoggiato questo look anni fa, in occasione di un evento mondano che si è tenuto nella città in cui vivono, Roma.

La storia d’amore con Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è stato sposato per ben tre volte, ma è solo in Maria ad aver trovato il grande amore, un sentimento che ha rappresentato per lui una rinascita. I due, prossimi ai 25 anni di matrimonio, sono una coppia affiatata e mai nessun gossip o ombra ha scalfito il loro legame inesauribile. In una recente intervista il giornalista, proprio a proposito della compagna della sua vita ha dichiarato: “Sinceramente non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato”.