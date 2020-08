Elodie, avete mai visto la sorella? Sembrano gemelle | Foto

Elodie è uno dei personaggi più amati del panorama musicale italiano. Bella, intelligente e brava, l’artista nata nel talent show Amici, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ne ha fatta di strada. Da semplice allieva a protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, la sua carriera pare essere inarrestabile. Di lei conosciamo praticamente tutto, ma sapete che ha una sorella altrettanto bella?

Chi è la sorella di Elodie

Si chiama Fey ed è più piccola. Lei non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, infatti lavora come cameriera in un bar della Capitale. La somiglianza con Elodie è davvero impressionante: stessi lineamenti, stessi tratti. Più che sorelle sembrano gemelle. Le due hanno un rapporto simbiotico ed Elodie, in una recente intervista ha parlato proprio d lei. Ha infatti dichiarato l’omosessualità di Fey, raccontando anche del difficile percorso che si è ritrovata ad affrontare: “Che lei fosse omosessuale, l’ho capito prima di lei. E’ stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere“. (Continua dopo la foto)

La storia d’amore con Marracash

Intanto continua la sua storia d’amore con il rapper Marracash. I due ormai fanno coppia e sono inseparabili. Si sono innamorati sul set di Margarita, il brano a cui hanno collaborato insieme la scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. In una intervista rilasciata recentemente la cantante ha confidato di aver fatto lei il primo passo: “Sì, è vero. Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui […] La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino, ma poi a cena l’ho invitato io”.