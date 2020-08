Vittorio Sgarbi e Elenoire Casalegno, la verità sulla rottura: “Io ho aperto…”

Vittorio Sgarbi e Elenoire Casalegno sono stati una delle coppie più chiacchierate degli anni 90. Lei bellissima e agli esordi della sua carriera, lui famoso ed apprezzato critico d’arte, ai tempi già molto discusso per i suoi modi di fare decisamente politically correct. La storia è naufragata dopo solo pochi mesi insieme, ma perchè si sono detti addio?

La fine della storia tra Sgarbi e Elenoire Casalegno

Il loro legame pare sia finito di comune accordo e in assoluta serenità. E’ stato lo stesso critico d’arte e politico a ritornare recentemente sull’addio. In una intervista rilasciata a Raffaella Carrà, nel programma A Raccontare comincia tu, si è infatti lasciato andare a degli inediti retroscena sulla sua storia d’amore con la stupenda showgirl. Dinanzi al caschetto biondo più amato d’Italia ha infatti confessato le motivazioni che hanno poi portato ad una rottura insanabile: “È durata poco, per un tempo breve. Lei si è fatta riconoscere. Per me c’è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia. Come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante. Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza pura”. (Continua dopo la foto)

La nuova vita di Sgarbi

Vittorio Sgarbi, dopo la fine della sua storia con la Casalegno ha ritrovato il sorriso accanto alla bellissima attrice Sabrina Colle. I due, come dichiarato più volte, vivono un rapporto decisamente sui generis, e il critico d’arte è innamoratissimo della donna che da ormai una vita lo accompagna: “Ho avuto la fortuna di incontrare una donna straordinaria che esiste ed è reale, ha resistito con me più vent’anni con la tolleranza, l’intelligenza, il perdono. Fra noi, il se..o è finito nel ’99, ma abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell’amore”.