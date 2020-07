Vittorio Sgarbi è uno dei “personaggi” più discussi degli ultimi tempi. Intellettuale irriverente, senza peli sulla lingua, famoso anche per le sue sfuriate in tv rimaste nella storia del piccolo schermo, di lui si conosce praticamente ogni cosa. Ma avete mai visto la giovane compagna?

Vittorio Sgarbi chi è la compagna Sabrina Colle

Attrice bellissima, Sabrina è la donna che da più di 20 anni è accanto al critico d’arte e politico, la sua “musa”, così come Sgarbi l’ha più volte definita pubblicamente.

La Colle non ama molto apparire e preferisce non stare sotto l’occhio dei riflettori, anche se, qualche tempo fa, ospite di Piero Chiambretti a “La Repubblica delle Donne”, si è lasciata andare a delle confessioni molto intime sul suo rapporto con il popolare e famoso compagno. Il suo rapporto con Vittorio, nel corso del tempo, è stato oggetto di svariati gossip, anche a causa delle presunte voci di tradimento dell’uomo:” Per me il tradimento non è importante, sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa. Gli uomini sono deboli, noi siamo più forti e possiamo sostenerlo questo tradimento. Su una cosa sono intransigente, sul tradimento dei sentimenti reciproci perché trovo riprovevole giocare sui sentimenti. Dire a una donna che la ami e non è vero, quello è un vero tradimento”.

E proprio a proposito della sua intesa con il politico ha dichiarato: “Noi non facciamo l’amore da un millennio perché l’ultima volta fu nel secolo scorso”. Un dettaglio sentimentale e di coppia che è stato poi confermato anche dal diretto interessato: “Non lo facciamo più perché l’atto carnale presuppone una componente animale che è importante nei rapporti ma sarebbe impensabile per Dante e per Petrarca.”