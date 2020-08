Le foto “proibite” di una giovanissima Antonella Elia

Antonella Elia è sicuramente il personaggio più discusso del momento. La sua partecipazione a Temptation Island, il reality di Maria De Filippi nel quale abbiamo assistito ad una crisi profonda con il suo fidanzato Pietro Delle Piane, ha destato non poco scalpore.

Antonella Elia e Pietro delle Piane a Temptation Insland

Il loro percorso sentimentale all’interno dei rispettivi villaggi è stato tutt’altro che semplice. Se all’inizio la showgirl 59enne lamentava il poco coinvolgimento al gioco del suo compagno di vita, alla fine della trasmissione si può dire che tutti i piani sono stati ribaltati. L’attore, infatti, a metà percorso, ha deciso di lasciarsi completamente andare alle tentazione, forte, come da lui ribadito, delle presunte mancanze di rispetto della sua fidanzata, rea di aver spesso parlato del suo ex Fabiano, argomento che non gli sta particolarmente a genio.

I due, dopo aver avuto un confronto scontro all’ultimo falò di Temptation Island, hanno abbandonato il programma separati, una decisione mossa dalla volontà della showgirl Elia che, profondamente amareggiata dalle parole del suo partner, che nel corso dell’avventura in Sardegna l’ha più volte screditata. Il colpo di scena non si è fatto però attendere: Pietro è riuscito a riconquistare il suo cuore e ad un mese dalla fine del gioco, pare ci siano tentativi di riavvicinamento per accolti dalla Elia. Un aggiornamento che ha deluso i telespettatori, i quali avevano supportato l’ex ragazza di Non è la Rai, nella sua scelta di chiudere definitivamente il rapporto (a suon di schiaffi).

Le foto di una giovane Antonella Elia

La curiosità sul suo conto è cresciuta a dismisura, per questo ormai di lei si sa praticamente ogni cosa. Sul web recentemente, sulle sue pagine fans, sono sbucate delle foto che la immortalano giovanissima e bellissima, in una posa sensuale.