Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e della televisione. I due, che hanno festeggiato 25 anni di matrimonio, è affiatata ed innamorata e mai nessuna ombra ha in questi anni scalfito il loro rapporto.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la rivelazione

Costanzo e Maria non amano molto parlare della loro vita privata, ma ci sono state delle occasioni in cui si sono lasciati andare. Durante una intervista il famoso giornalista, reduce da ben tre matrimoni finiti male, ha infatti confessato a proposito del suo rapporto con la padrona di casa Maria De Filippi: “Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no” Ancora, sul rapporto con la sua Maria, ha detto: “Mi sono sposato quattro volte, ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Non deve esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi“. Affiatati e complici i due prima di essere amanti sono grandi amici, come confermato dal conduttore: “Io e Maria in 25 anni non abbiamo mai litigato. Credo che nel matrimonio debba scattare una grande solidarietà. Il segreto primario deve essere l’ amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore”

Il segreto del loro grande amore

Maurizio ha anche azzardato un’ipotesi su quale sia il segreto del loro amore, 25 anni insieme, senza mai litigare, rivelando anche un piccolo segreto che ha creato ai tempi non poso scalpore e di cui ancora oggi si parla: “Maria è la persona più importante della mia vita.(…) Come facciamo ad andare così d’accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti”.