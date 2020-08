Silvia Toffanin e Pier Silvio, avete mai visto lo yacht di 43 metri? Reggia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da quasi venti anni, e mai nessuna ombra ha scalfito il loro rapporto, fatto di amore e complicità.

Silvia Toffanin e Pier Silvio…una vita da sogno

La conduttrice di Verissimo e il Vice Presidente Mediaset vivono a in Liguria in una bellissima villa che affaccia sul mare, di tanto in tanto sono soliti però avventurarsi in un lunghe escursioni sullo yacht acquisto l’anno scorso. L’imbarcazione, come riportato ai tempi anche dal settimanale Oggi che ne ha anche pubblicato le immagini, ha sostituito quella precedente, andata perduta durante la nefasta mareggiata di Rapallo del 2018, che ha visto coinvolta, per fortuna non gravemente, la famiglia Berlusconi.

Un sogno a mare aperto

L’imbarcazione è dotata di tutti i comfort possibili: è lunga 43 metri ed è una vera e propria reggia. E’ un Codecase 43 Fb, ha una suite armatoriale ed è dotata anche di jacuzzi in prua: un sogno ad occhi aperti, insomma. (Continua dopo la foto)

Pier Silvio e Silvia, a quando le nozze?

Intanto, i fan più accaniti, con una certa ciclicità, si chiedono quando i loro beniamini convoleranno a nozze. Per ora, nonostante 20 anni insieme e due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, i due non hanno intenzione di fare il grande passo, non avvertono la necessità, così come dichiarato in una recente intervista