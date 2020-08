Amici, qui era solo un bimbo: oggi è uno dei più belli della tv

Sguardo birichino, capelli color oro, faccino da peperino. Questo bimbo oggi è uno dei ballerini più amati della scuola di Amici, apprezzato, inoltre, non solo per la sua indubbia bravura ma anche per la sua indiscussa bellezza. Di chi stiamo parlando?

Amici, tutte pazze per Alberto Gaudino

Classe 1990, il napoletano, è nato a San Giorgio a Cremano, è arrivato nella scuola di Amici un anno fa e da allora ne ha fatta di strada. Da semplice allievo è diventato uno dei ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi e in men che non si dica ha letteralmente stregato tutte.

Umberto è tornato single dopo molti anni di fidanzamento con Louise Heise, la ragazza che è stata anche sua partner nelle gare di ballo. A dicembre 2019 ha infatti ufficializzato la rottura attraverso un comunicato pubblicato su Instagram: “Cari amici, abbiamo qualcosa di importante da dire e speriamo di essere d’esempio con questo messaggio e un modello per le coppie come noi che si sono conosciuti molto presto nella vita. Abbiamo affettuosamente deciso di lasciarci. Prima di incontrarci all’età di soli 15 e 17 anni eravamo già infatuati l’uno dell’altro. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l’uno dell’altro e ci siamo innamorati ancora più profondamente da adulti 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Non è cambiato assolutamente nulla su quanto ci amiamo, ma l’amore è una bellissima avventura che per ora ci sta portando su percorsi diversi”. (Continua dopo la foto)

Il gossip con Giovanna Abate

In queste settimane Umberto Gaudino è balzato agli onori del gossip per un suo presunto flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. Un rumors che l’ha però infastidito e che ha tenuto a chiarire: “Le notizie che girano sul web sono completamente FALSE”. Quindi vi chiedo la gentilezza di non alimentare certe ca****te. Chi mi segue sa con chi ero in vacanza. Buona serata a tutti. U.”.