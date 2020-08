Alessandra Amoroso senza un filo di trucco: la cantante beccata così

Alessandra Amoroso questa estate è in vetta a tutte le classifiche con la sua hit “Karaoke”. La bellissima pugliese è uno di personaggi più amati del panorama musicale italiano e la sua carriera è sempre più in ascesa.

Alessandra Amoroso bellissima senza trucco

La 33enn, che è molto attiva sui social, ultimamente ha pubblicato una foto che la ritrae completamente senza trucco. La pugliese, che solitamente è molto curata e sempre con un look impeccabile, è apparsa al naturale: lentiggini e pelle perfetta. In molto si sono complimentati per la sua bellezza acqua e sapone e per quel suo essere così sbarazzina che le conferisce anche meno anni di quel che effettivamente ha. (Continua dopo la foto)

La storia finita con Stefano Settepani

Dopo quasi 7 anni d’amore, Alessandra Amoroso e Stefano Settepani lo scorso gennaio si sono detti addio. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Amici e da allora non si sono più lasciati. Qualcosa però si è incrinato. All’improvviso la cantante salentina ha ufficializzato la fine della sua relazione. I motivi della crisi non sono mai stati resi noti dai diretti interessati e non è dato sapere cosa li abbia spinti alla rottura a quanto pare irreversibile, anche se, in un recente commento pubblicato su Instagram, l’artista si è lasciata andare a quel che sembra essere più di una confidenza: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto, aggiunge invece adesso, e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.